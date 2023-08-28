Balıkçılar vira bismillah diyecek! Av sezonu 1 Eylül'de başlıyor

Balıkçıların sabırla beklediği gün geldi. Ağların mavi sularla buluşma zamanını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Av sezonu 1 Eylül'de başlıyor...

Balıkçılar vira bismillah diyecek! Av sezonu 1 Eylül'de başlıyor
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Balıkçılar Vira Bisillah demeye hazırlanıyor. Av sezonu başlıyor...

Ağların denizle buluşma vakti 1 Eylül 2023. Açıklama Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.

Bakan sosyal medya hesabından kolları sıvayan balıkçılara seslendi, "Özlem bitiyor, büyük gün geliyor.Doğanın dengesini, dalgaların sesini, ağların bereketle çekilmesini sabırla, saygıyla bekledik. ‘Vira Bismillah’ demeyi özledik.1 Eylül’de balıkçı reislerimiz ağlarını çekecek, Mavi Vatan özlemi bitecek." dedi.

Yıpranan ağlar değişiyor, teknelerin son bakımları yapılıyor. Ağların çekileceği gün sabırsızlıkla bekleniyor.

# vira bismillah # av sezonu # balık
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