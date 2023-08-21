Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'ndan göçmen kaçakçılığı operasyonu! 26 düzensiz göçmen ve çok sayıda malzeme ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalarda; Ayvalık ilçesinde 6 şüphelinin yabancı uyruklu şahısları yasadışı yollarla yurtdışına çıkartmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi.

26 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ!

Şüphelilere yönelik yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu kullanmış oldukları araç tespit edilerek operasyon yapıldı. Araçta yapılan incelemede 25 adet can yeleği, 4 cep telefonu, 1 adet şişme bot, 1 adet bot motoru, 1 el pompası ve 26 (16 Kongo, 7 Suriye, 2 Afrika, 1 Sudan uyruklu) düzensiz göçmen yakalandı. Olaya karışan 6 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.