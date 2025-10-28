Balıkesir Sındırgı’da deprem sonrası ağır hasarlı bina yıkıldı! Çökme anı kamerada

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Camikebir Mahallesi’nde ağır hasarlı bir bina, artçıların etkisiyle çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. En büyüğü 4,8 olarak ölçülen artçıların etkisiyle, Camikebir Mahallesi Akhisar Caddesi’nde ağır hasarlı olduğu için daha önce boşaltılan iki katlı bir binanın bir kısmı çöktü.

Çökme anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binadan beton parçalarının düşmesi ve ardından yapının tamamen yıkılmasıyla birlikte yükselen toz bulutu yer aldı.

Depremin merkez üssü olan Sındırgı’da gece boyunca çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Sarsıntılar, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi birçok ilde de hissedildi.

Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlar artçı sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi.

