Balıkesir'de deprem oldu!

AFAD duyurdu, Balıkesir'de deprem oldu. Depremin merkezi Bigadiç olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak tespit edildi.

Balıkesir'de deprem oldu!
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AFAD sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Balıkesir'de deprem oldu. Depremin merkezi Bigadiç olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak tespit edildi. Deprem, 12,58 kilometre yerin altında gerçekleşti. Depremin saati ise 11:56 olarak belirlendi.

BALIKESİR'DE DEPREM

Balıkesir'de deprem oldu! - Resim : 1

deprem Balıkesir
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