Balıkesir'de deprem oldu!
AFAD duyurdu, Balıkesir'de deprem oldu. Depremin merkezi Bigadiç olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak tespit edildi.
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AFAD sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Balıkesir'de deprem oldu. Depremin merkezi Bigadiç olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak tespit edildi. Deprem, 12,58 kilometre yerin altında gerçekleşti. Depremin saati ise 11:56 olarak belirlendi.
BALIKESİR'DE DEPREM
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Bigadiç (Balıkesir)
Tarih:2024-10-27
Saat:11:56:06 TSİ
Enlem:39.37222 N
Boylam:28.01583 E
Derinlik:12.58 km
Detay:https://t.co/v80fwtaUlE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi