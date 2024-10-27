AFAD sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Balıkesir'de deprem oldu. Depremin merkezi Bigadiç olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak tespit edildi. Deprem, 12,58 kilometre yerin altında gerçekleşti. Depremin saati ise 11:56 olarak belirlendi.

BALIKESİR'DE DEPREM