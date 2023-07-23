Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı yapan zanlılar yakalandı!
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 13 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 3 zanlının, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.
Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda, Yemen uyruklu oldukları öğrenilen, 4'ü kadın 13 düzensiz göçmenle 3 zanlıyı yakaladı.
Operasyonda, şüphelilerin kullandığı minibüs ve ticari taksinin yanı sıra tekne motoru, şişme bot, el pompası gibi materyaller ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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