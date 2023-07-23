Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı yapan zanlılar yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 3 zanlının, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda, Yemen uyruklu oldukları öğrenilen, 4'ü kadın 13 düzensiz göçmenle 3 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda, şüphelilerin kullandığı minibüs ve ticari taksinin yanı sıra tekne motoru, şişme bot, el pompası gibi materyaller ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.