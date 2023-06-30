Balıkesir'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
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Şahan Sertdemir idaresindeki otomobil, Durabeyler Mahallesi mevkisinde Ramazan Oruç'un kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra Ramazan Oruç yönetimindeki araçta bulunan Zahide, Feride, Emine ve Ahmet Oruç yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Feride Oruç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Balıkesir # Balıkesir # trafik kazası
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