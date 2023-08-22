Balta ile vurdu! Ev sahibi kiracısını yaraladı

Edirne'de ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan kavga yok artık dedirtti.

Balta ile vurdu! Ev sahibi kiracısını yaraladı

Fahiş kiralar yükselen konut sorunu derken ev sahibi ile kiracı arasındaki gerilim iyiyce arttı. Bu kez de Edirne’de ev sahibi ve kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi baltayla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

EDİRNE'DE KAN DONDURAN OLAY!


Yenimaret Mahallesi’nde ev sahibi kiracısını baltayla yaraladı. Ev sahibi F.B. ve kiracısı E.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya kiracının oğlu P.S. de katıldı. Kavgada ev sahibi F.B, kiracısı E.S'yi kolundan baltayla yaraladı. E.S, sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgada ev sahibi F.B, kiracısı E.S'yi kolundan baltayla yaraladı. E.S, sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenli bir alana geçen ekipler, havaya uyarı ateşi açtıktan sonra şüphelinin elinden tüfeği aldı. F.B. ile P.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin evinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, tabanca, balta ve satır ele geçirildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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