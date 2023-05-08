Bandırma'da facianın eşiğinden dönüldü: Otomobil direğe çarptı

Bandırma'da trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bandırma'da facianın eşiğinden dönüldü: Otomobil direğe çarptı
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Alınan bilgiye göre, Bandırma'dan Bursa istikametine seyreden Hasan Oğuzhan B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki Hasan Oğuzhan B, Efe Eren S. ve Ayberk C. yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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