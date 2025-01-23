Banu Alkan’dan korkutan haber: Gerçek durumu açıklandı!

Türk sinemasının “Afrodit” lakaplı yıldızı Banu Alkan, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Banu Alkan’dan korkutan haber: Gerçek durumu açıklandı!
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Sosyal medyada hızla yayılan "beyin kanaması" iddiaları, hayranları arasında paniğe yol açtı. Ancak durumun ciddiyeti, sanat dünyasının sevilen ismi Onur Akay’ın açıklamalarıyla netlik kazandı.

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Banu Alkan’ın sağlık durumu, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Yüksek tansiyon ve şeker hastalığının tetiklediği rahatsızlık, beyin kanaması söylentilerini de beraberinde getirdi. Hayranlarını endişelendiren bu haberlerin ardından, Alkan’ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgi Onur Akay tarafından paylaşıldı.

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