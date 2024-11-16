Baraj gölüne düşen çocuktan acı haber

Adana'da 15 yaşındaki Medine G, 14 Kasım'da deniz bisikletiyle açıldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Çocuğun cansız bedeni, ekiplerin arama çalışmaları sonucu bulundu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Baraj gölüne düşen çocuktan acı haber
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Adana'da üzücü bir olay meydana geldi. 15 yaşındaki Medine G, merkez Çukurova ilçesinde 14 Kasım'da kiraladığı deniz bisikletiyle açıldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler yoğun bir arama çalışması başlattı. Bölgede inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cesedini buldu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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