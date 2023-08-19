Bartın'da bir kişi denizde boğuldu! Hayatını kaybeden şahsın 54 yaşında olduğu belirtildi
Bartın'da bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın 54 yaşındaki Nail Pazarlıklı isimli kişi olduğu belirtildi.
Bartın'da girdiği denizde dalgalara kapılan bir kişi boğuldu.
Mugada sahilinde denize giren Nail Pazarlıklı (54) dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Pazarlıklı, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Pazarlıklı’nın, arkadaşıyla Zonguldak’ın Gökçebey beldesinden tatil için geldiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı