Bartın’da deniz kahverengiye büründü

Batı Karadeniz’in önemli turizm noktalarından biri olan Bartın’ın İnkumu tatil beldesinde, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi çevresel bir değişikliğe neden oldu. Bartın Irmağı’nın debisi artınca, içinden sürüklediği çamurlu sular, Boğaz mevkisinden Karadeniz’e ulaştı.

Bartın Irmağı’nın taşıdığı çamurlu su, Karadeniz’e ulaştığı bölgede dikkat çekici bir manzara oluşturdu. İnkumu Plajı ve çevresindeki geniş bir alanda deniz kahverengiye büründü. Normalde berrak ve mavi tonlara sahip olan denizin değişen rengi, bölge halkı ve tatilciler tarafından şaşkınlıkla izlendi.

KIYI ŞERİDİNDE KİRLİLİK GÖZLENDİ

Irmak yoluyla Karadeniz'e ulaşan çamurlu su, sadece renk değişikliğine yol açmakla kalmadı; aynı zamanda İnkumu sahili boyunca kirliliğe de neden oldu. Kıyıya vuran çamur ve atıklar, plaj çevresinde hoş olmayan bir görüntü oluşturdu.