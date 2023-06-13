Başakşehir'deki yangın 3. gününde: Söndürme çalışmaları devam ediyor

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 3. gününde de devam ediyor.

Zaman zaman çökmelerin yaşandığı binanın bazı kısımları söndürme çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için iş makineleriyle yıkıldı.

Polis, cumartesi saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede aldığı geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor.