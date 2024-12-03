Başkan Eren sözünü tuttu: Sülün ailesi evine kavuştu

5 kardeşten üçünün engelli olduğu Sülün ailesi yıllardır barınma sorunu yaşıyorlardı. Arguvan ilçesinin Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Sadık Sülün ve çocukları bir odalı evde zor şartlar altında hayat mücadelesi verirken sıkıntılarını Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren’e ilettiler. Yaklaşık üç ay önce Başkan Ersoy Eren’in ev sözü verdiği Sülün ailesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde evlerine kavuştular.

Evin anahtarını Feride Sülün’e veren Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, “Seçimden çok sonra biz Feride’yle tanıştık. Engelli kardeşleriyle beraber sağlıksız bir ortamda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. Ben Feride’ye misafir olduğumda onun ev hayalini gerçekleştireceğimin sözünü verdim. İşte bugün evin anahtarını teslim ediyorum. Güle güle otursunlar. Evin yapımında çok kişinin emeği ve katkısı oldu. Özellikle Kınık Derneği başta olmak üzere destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Evi görünce gözyaşlarına hakim olamayan Feride Sülün ise, “Ben sadece başımızı sokacağımız, tuvaleti ve mutfağı olan, kışın da sıcacık olan bir yuva istemiştim. Bu ev hayallerimin çok üzerinde. İnanmamıştım, lafta kalır, başkan ilgilenmez, hatta bir daha kapımıza bile gelmez diye düşünmüştüm. Şuan tarifsiz duygular içerisindeyim. İlk defa bugün gördüm evimizi. Çok mutluyum. Beni evime, hayalime kavuşturan başkanımıza ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. Bugün engelliler günü olabilir ama benim için hiçbir engel yok artık. Sevgi varsa be insanlar birbirinin yanındaysa engel kalmıyor” diyerek evinin anahtarını aldı.