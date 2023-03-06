Başkentte uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada düzenlenen 172 ayrı operasyonda, 28,1 kilogram eroin, 5,3 kilogram metamfetamin, 3,1 kilogram esrar, 1,7 kilogram kokain, 640 gram skunk, 331 gram bonzai, 10 bin 181 ecstasy, 4 bin 797 captagon, 727 sentetik ecza ile ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 295 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü, sevk edildikleri adliyelerde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.