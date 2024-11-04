Batman Belediyesi önünde polise mukavemette bulunan 75 kişi gözaltına alındı

 Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş atan, mukavemette bulunan 75 kişi gözaltına alındı.

Batman Belediyesi önünde polise mukavemette bulunan 75 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanlığınca Batman Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılması üzerine karara tepki gerekçesiyle aralarında görevden alınan Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de bulunduğu bir grup, belediye binası önünde toplandı.

Belediye binasına girmeye çalışan gruba, burada güvenlik önlemi alan polis ekiplerince izin verilmedi.

Uyarıya rağmen belediye binasına girmek isteyen gruptan polise mukavemet gösteren 9 kişi gözaltına alındı.

Ardından belediye binası önünde bekleyen gruptan bazı kişiler polise taşlı saldırıda bulundu.

Gruba tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi. Polis ekiplerince 66 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 75 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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