Batman'da Sel Felaketi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kentte etkili olan yağışlar sebebiyle taşkınlar meydana geldiğini belirtti. Canalp, bir kişinin yaşamını yitirdiğini 3 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Batman'da Sel Felaketi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Batman'da Sel Felaketi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Vali Canalp, Batman Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağışın gece boyunca şiddetli şekilde devam ettiğini anlatan Canalp şöyle konuştu:

- Kent merkezinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşmüştür. Taşkın ve sel neticesinde maalesef bir vatandaşımız vefat etmiştir, 3 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir. Şu an durumları iyi. 3 vatandaşımız da şu anda kayıp durumda. 60 vatandaşımıza kamu kurumlarının misafirhanelerinde geçici barınma hizmeti veriyoruz. Aşevlerimizden vatandaşlarımıza yemek dağıtımına başlıyoruz.

Bu süreçte 3 bin 78 çağrı aldıklarını aktaran Canalp, bu yardım taleplerini gece boyunca karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Canalp, daha yoğun şekilde vatandaşların taleplerine cevap vermeye devam ettiklerini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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