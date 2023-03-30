Muhalefet partilerine yönelik tehdit ifadelerine gözaltı
Batman'da sokak röportajında bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan kişi gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında soruşturma başlattı.
Şüpheli İ.C.K, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan olayla ilgili HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı yazılı açıklamada yaptı. Zanlının partileriyle bir ilişkisinin olmadığını duyuruldu.
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