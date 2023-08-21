Bayburt'ta trafik kazası: Çekici ile otomobil çarpıştı

Bayburt'ta otomobil ve çekici çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında 3 kişi yaralandı.

Bayburt'ta trafik kazası: Çekici ile otomobil çarpıştı

Bayburt’ta otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Trabzon yolu üzeri Taşocağı köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. A.E. yönetimindeki 69 AR 446 otomobil ile H.A.’nın kullandığı 69 AAH 616 plakalı çekici kamyonet çarpıştı, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki sıkışan 3 kişi, etraftan geçen vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldılar.


Çevreden geçenlerin olayı 112’ye bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Bayburt Devlet Hastanesine götürdüğü yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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