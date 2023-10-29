Bayraktar TB3 2024'te Gemide Olacak

Donanma tarihinin en büyük geçidi öncesi TCG Anadolu'da ayrı bir tören düzenlendi.

Üst düzey askerler ile gemi personelinin katıldığı törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in mesajı okundu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uçak gemisine SİHA'yı kondurabilmeyi başarabilen bir ülke olduğunu hatırlattı.

TCG Anadolu'daki törende Genel Maksat Helikopterler, Bayraktar TB3 ve Kızılelma da tüm ihtişamıyla hazır bulundu.

"Kızılelma da 2024'te seri üretime girip 2025'te gemide olacak"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yepyeni teknoloji hamleleriyle girildiğini söyledi. Bayraktar TB3 ve Kızılelma için tarih verdi.