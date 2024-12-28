BEDAŞ İstanbul'u uyardı: 18 ilçede elektrik kesintisi olacak! İşte yer ve saatleri..

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TUNABOYU sk bölgelerinde 28/12/2024 00:30:00 - 28/12/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah ŞİMŞİR sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah sk / BAKLALI mah sk / BALABAN mah sk / BOYALIK mah sk / DURSUNKÖY mah sk / DURUSU mah sk / KARABURUN mah sk / TAYAKADIN mah sk / TERKOS mah sk / YENİKÖY mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk / YUNUS EMRE mah sk bölgelerinde 28/12/2024 10:00:00 - 28/12/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



AVCILAR

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah OSMANPAŞA, REŞİTPAŞA sk / FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1965. sk bölgelerinde 28/12/2024 03:00:00 - 28/12/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2191., 2212., 2215., MUSTAFA KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 107. sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 403., 404., 407., 415., 425., 440., 441. sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1189., 1193., 1195., 1196., 1197., 1198., 1199., 1201., 1204., 1205., 1206., 1208., 1209., 1210., 1211., 1216., 1218., 1224., DÖKÜMCÜLER, MERKEZ, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 392., 395., 402., 425. sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1479., 1480., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1492., CAMİ YOLU, GÜLBAHAR, İSTİKLAL sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAHÇELİEVLER

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÜNGÖREN sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, HOŞDERE, KAMELYA, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAYRAMPAŞA

Etkilenen Cadde / Sokak KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah sk / TERAZİDERE mah sk / VATAN mah sk / YENİDOĞAN mah sk // ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah sk / MENDERES mah sk / NİNE HATUN mah sk / TUNA mah sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah sk / NİŞANCI mah sk / TOPÇULAR mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah sk / GENÇOSMAN mah sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah sk / MERKEZ mah sk / SANAYİ mah sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah sk bölgelerinde 28/12/2024 02:00:00 - 28/12/2024 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜR, KIR, KIZILIRMAK sk bölgelerinde 28/12/2024 11:00:00 - 28/12/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEŞİKTAŞ

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BAŞAK, CEMİL ASLAN GÜDER, FAHRİ GİZDEN, FULYA SİTESİ ÇIKMAZI, RÜŞTÜBEY ÇIKMAZI, SÜLEYMANBEY, VEFABEY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 28/12/2024 12:00:00 - 28/12/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KONAKLAR mah sk bölgelerinde 28/12/2024 15:00:00 - 28/12/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEYOĞLU

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-TOMTOM mah ESKİ ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 28/12/2024 18:00:00 - 28/12/2024 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ÇATALCA

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah UMUT, İSTASYON sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak KISALTILMIS ADRES: İ/ ELBASAN mah sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA, AKMİNARE ÇIKMAZI, ATEŞ ÇIKMAZI, AVCI ÇIKMAZI, BAĞCI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATMA SULTAN, GÖKÇEALİ, GÜMÜŞPINAR, HAKEMLER, HAVUZLAR, KAPLAN GİRAY, KOVANLIK, KRİSTAL ÇIKMAZI, KÖKLÜ ÇIKMAZI, KÖRFEZ, PİLOTLAR ÇIKMAZI, SELİM GİRAY, SOĞANLIK, SUBAŞI ÇIKMAZI, SİVRİKAYA, TUFAN, YAVER, YEDİ EVLER, YURDAGÜL, ÇAMAŞIRDERE, ÇELİK ÇIKMAZI, ÖZBİL ÇIKMAZI, ÖZDEMİR ÇIKMAZI, İPEK, İSTANBUL sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah ASMA, EREN, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖÇMEN ÇIKMAZI, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ESENLER

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1114., 1117., 1118., 1119., ATIŞALANI, FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk / MENDERES mah 302., 305., 307., 308., 354., 355., 356., 363., 363/1., 364., 365., 366., 377., ATIŞALANI, NECİP FAZIL sk bölgelerinde 28/12/2024 00:30:00 - 28/12/2024 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ÇİFTE HAVUZLAR mah HAN, HÜNER, KIVANÇ, KOCAYUSUF, TÜRKSEL sk bölgelerinde 28/12/2024 13:30:00 - 28/12/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ESENYURT

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah OSMANPAŞA, REŞİTPAŞA sk / FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1965. sk bölgelerinde 28/12/2024 03:00:00 - 28/12/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 128., DENİZ GEZMİŞ, RIFAT ILGAZ sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 136., 140., 155., 156., 157., 158. sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



FATİH

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, ELİF LAMET, HASIRCI MELEK, KALEDİBİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MEVLANAKAPI, MİMAR KASIM, NECEF, SEZAİ HASAN, YAYLA, ÇORLULU ALİPAŞA sk / ŞEHREMİNİ mah BÜYÜK SARAY MEYDANI, DEĞİRMEN ÇIKMAZI, DİBEKÇİ ALİ, ELİF LAMET, KAYGULU BABA, KAŞIKÇI MEKTEBİ, KAŞIKÇI MEKTEBİ ÇIKMAZI, KERESTECİ VELİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MAZHAR EFENDİ, MEVLANAKAPI, MEVLANAKAPI 1. ÇIKMAZI, MEVLANAKAPI 2. ÇIKMAZI, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM 1. ÇIKMAZI, MİMAR KASIM 2. ÇIKMAZI, SARAY BOSTANI, YAYLA, ŞEYH CELAL sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, OKUMUŞ ADAM, SARIGÜZEL sk / İSKENDERPAŞA mah ALİ EMİRİ, AÇIKLAR, BİNA EMİNİ, DEĞNEKÇİ, ESKİ SARAÇHANE, FEYZULLAH EFENDİ, KAMİLPAŞA, KIZANLIK, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, PAZARYERİ, SOFULAR, YEŞİL TEKKE KUYULU sk bölgelerinde 28/12/2024 11:00:00 - 28/12/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 634., FATİH sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 53., 56. sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KERİM TEKİN, SAKLIVADİ, İPEK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah AKPINAR, ALTAY, GÜLBAYIR, GÜNDOĞDU, NADİDE, SIRPSINDIĞI, TURUNÇLU, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., DEMİRAY, FİLİZ, GEÇİT, GÜZELLER, KAYNAK, SEMİZ, TAVUS, UZAY, ÇİNÇİNDERE, ÖZLEM sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA, AKÇAAĞAÇ, AKÇAY, ARDIÇ, FATİH, GÖKSEL, GÜLDALI, IHLAMUR, KALENDER, KARADAL, KASIM, KAVAKLI, KAYACIK, KAYALAR, KIRGIZ, KIZILAĞAÇ, KİRAZ, LİMON, MEŞE, NADİDE, PELİT, SAVAŞ, SAVUR, SEDİR, SELVİ, SÖĞÜT, UZUN, YÜKSEK, YÜKSEL, ZAKKUM, ZEKİ, ZEYTİN, ÇINAR sk / MERKEZ mah ŞEHİT ER MUSTAFA KEMAL AKÇA sk / SANAYİ mah BAŞAKLI, DAVUTPAŞA 1., SANCAK, SANCAKLI, ÇİNÇİNDERE sk bölgelerinde 28/12/2024 02:00:00 - 28/12/2024 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÂĞITHANE

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah YAYLA, ÖZGÜN sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah SEVİNÇ, YAYLA sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GELİŞİM sk bölgelerinde 28/12/2024 10:00:00 - 28/12/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SÜMER sk bölgelerinde 28/12/2024 00:00:00 - 28/12/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk / REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 28/12/2024 00:00:00 - 28/12/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 28/12/2024 00:00:00 - 28/12/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 28/12/2024 00:00:00 - 28/12/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah BEYAZITLI ÇIKMAZI, BEYREK, GÜMÜŞ, GÜNER, GÜZELCE ALİPAŞA , HARUN, KARANFİL DALI ÇIKMAZI, NURİ PAŞA, PASİNLER, TAHİR, VAKIFLAR ÇIKMAZI, YENİÇERİLİLER ÇIKMAZI, YUNUS, ZEMBİL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/12/2024 10:00:00 - 28/12/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ESENTEPE, KORKUT, NAR ÇİÇEĞİ, NURİ PAŞA, PARS ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah ABİDE, ALTIN DAMLA, BETÜL, BURHAN, FADIL, GÖKHAN, GÜMÜŞ DAMLA, HASRETİM, KAR ÇİÇEĞİ, NAR ÇİÇEĞİ, YILDIZ , ÜZÜMLÜ, İDEAL sk bölgelerinde 28/12/2024 10:00:00 - 28/12/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ÇORLU sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk / GÜLBAHAR mah sk bölgelerinde 28/12/2024 00:00:00 - 28/12/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KASAP, MÜSELLES sk bölgelerinde 28/12/2024 09:00:00 - 28/12/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.