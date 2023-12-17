Belediye Şirket İşçileri Hak Arayışında! İşçiler Kadro ve Yaşanılabilir Ücret İstiyor

Belediye şirket işçileri ve kamu taşeron işçilerinin hak mücadelesi sürüyor.



Yüz binlerce işçinin talebini dile getirmek için Kadıköy’de yürüyüş yapan işçiler yasal güvence, yüksek ücret ve kadro istiyor.



2018’de çıkan 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile binlerce işçi belediye şirket işçiliğine geçirildi. Belediye işçileri ve kamu işçileri kadro taleplerini dile getirdi.



İşçileri, her geçen gün ağırlaşan yoksulluk ve dayatılan adaletsiz istihdam koşullarından yakındı. Kamuda çalışan Şirket işçileri, kadrolu işçi olarak istihdam edilmek istiyor. Kadro bekleyen 90 bin kamu işçisi bulunuyor.



Taşeron işçilerin talebi 4D kadro oldu. Düşük ücrete mahkum edilen işçiler yetkililere seslendi.





İşçilere Destek Vatan Partisi'den Geldi





Eyleme katılan Vatan Partisi İstanbul il başkanı Okan Özkan işçilerin mücadelesinin takipçisi olacaklarını dile getirdi.



Emekçiler, yaşadıkları zorlukları yaratıcılıklarıyla sergiledi. Eylem alanına belediye şirket işçileri ve kamu taşeron işçilerini temsil eden bir tabut cenaze marşı eşliğinde getirildi.