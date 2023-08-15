Beyoğlu'nda eski döneme ait mühimmat bulundu

Beyoğlu'nda Tersane İstanbul şantiyesinde kazı yapıldı. Yapılan kazı sırasında eski dönemlere ait olduğu belirtilen mühimmat bulundu. Mühimmat yekililere teslim edildi.

Beyoğlu'nda eski döneme ait mühimmat bulundu
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Beyoğlu'nda eski döneme ait mühimmat bulundu. Alınan bilgiye göre, Camiikebir Mahallesi Taşkızak Tersanesi Caddesi'ndeki Tersane İstanbul şantiyesinde, iskele yenileme çalışması için yapılan kazı esnasında, dış görünüşleri itibarıyla eski tarihte kullanılan top mermisine benzeyen iki demir cisim fark edildi.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, bomba imha görevlilerine bilgi verdi.

Bomba uzmanı ekiplerin yaptığı incelemede, mühimmatın korozyona uğradığı ve patlama özelliğini kaybettiği belirlendi.

Söz konusu mühimmat, imha edilmek üzere uzman ekiplere teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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