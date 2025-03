Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor o kabus gibi anları anlattı: 'Sağlıkta şiddete hayır!'

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde şok edici bir olay yaşandı. Beyin cerrahı Dr. Burak Yürük, daha önce beyin tümörü nedeniyle ameliyat ettiği hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşadığı korkunç anları anlatan Dr. Yürük, sağlıkta şiddet sorununa dikkat çekti.

Dr. Yürük, yaptığı yazılı açıklamada, saldırganın geçmişte beyin tümörü ameliyatı yaptığı hastası olduğunu söyledi. Saldırganın, tedavi sonrası belirli aralıklarla kontrol için hastaneye geldiğini ancak son zamanlarda madde kullanımı ve hastaneden kaçma gibi sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Dr. Yürük, "Olay günü öğle arasında odada tek başıma sonuçlarımı incelerken bir anda odama girdi. 'Bu işler boş işler, emanetimi geri ver' dedi ve saldırıya geçti," diye aktardı.

Yürük, saldırganın, beyin tümörü ameliyatını çip yerleştirilmesiyle bağdaştırarak, kendisine yapılan müdahaleyi yapay zekayla ilişkilendirdiğini söyledi. "O an tamamen savunmasızdım ve kendimi korumak zorunda kaldım," diyen Dr. Yürük, açıklamasının devamında Beni takip ettiğini düşünüyorum. Daha sonra emniyete gitmiş ve orada da 'Bana çip yerleştirdi, yapay zekayla beni kontrol ediyor' gibi şeyler dile getirmiş. Yapmış olduğumuz beyin tümörü ameliyatını çip takmayla bağdaştırmış ve bunu yapay zekayla ilişkilendirmiş. O an tamamen savunmasızdım ve kendimi korumak zorunda kaldım. Bizler insanlara şifa dağıtmak için buradayız. Bir doktor olarak tek amacım, hastalarımı iyileştirmek. Ancak bu tür olaylarla karşı karşıya kalınca, mesleğimizi icra etmek daha da zor hale geliyor. Sağlık çalışanları, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Onlara yönelik her türlü şiddet, sadece bireysel değil toplumsal bir sorundur. "Sağlıkta Şiddete Hayır" diyerek bu sorunla mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Beni ziyaret ederek veya arayarak geçmiş olsun temennisinde bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dr. Burak Yürük’ün evde istirahate geçtiği belirtildi.