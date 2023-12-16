Bilecik'te Büyük Kaza: Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi Terziler Un Fabrikası önünde meydana gelen trafik kazasında aynı istikamete doğru seyir halinde olan O.K., idaresindeki 11 AAS 914 plakalı otomobil ile E.D., idaresindeki 11 AAN 945 plakalı transporter marka kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüleri ile birlikte kamyonette yolcu olarak bulunan D.D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekiplerince kaza mahallinde gerekli önlemler alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.