Bilim Firarda projesi dördüncü yılında

Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi’nin birbirinden eğlenceli ve ilgi çekici bilim-sanat atölyeleri, yaz boyunca mahalle mahalle gezerek çocuklara keşfetmenin mutluluğunu yaşatıyor. Belediye olarak merak eden, okuyan ve araştıran nesiller yetiştirmek için yaz tatilini fırsat bilerek bu yıl 4. Defa yapılan “Bilim Firarda!” programı Esentepe mahallesinde gerçekleştirildi. Sultangazi’nin tüm mahallelerini ziyaret eden bu eğlenceli bilim-sanat etkinlikleriyle çocuklar, yaz tatillerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Sene boyunca bin 500 çocuğa eğitim verildiğini ifade eden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, şu ifadeleri kullandı: