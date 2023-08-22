Bilim Firarda projesi dördüncü yılında

Sultangazi Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 4'üncü kez düzenlenen yaz boyunca çocuklara bilimi, sanatı ve araştırmayı sevdirmek gayesiyle düzenlenen ’Bilim Firarda’ programı mahalle mahalle gezmeye devam ediyor.

Bilim Firarda projesi dördüncü yılında
Bilim Firarda projesi
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi’nin birbirinden eğlenceli ve ilgi çekici bilim-sanat atölyeleri, yaz boyunca mahalle mahalle gezerek çocuklara keşfetmenin mutluluğunu yaşatıyor. Belediye olarak merak eden, okuyan ve araştıran nesiller yetiştirmek için yaz tatilini fırsat bilerek bu yıl 4. Defa yapılan “Bilim Firarda!” programı Esentepe mahallesinde gerçekleştirildi. Sultangazi’nin tüm mahallelerini ziyaret eden bu eğlenceli bilim-sanat etkinlikleriyle çocuklar, yaz tatillerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Roketler Aksaray’da gökyüzüyle buluştuRoketler Aksaray’da gökyüzüyle buluştuBilim ve Teknoloji

Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi’nin birbirinden eğlenceli ve ilgi çekici bilim-sanat atölyeleri, yaz boyunca mahalle mahalle gezerek çocuklara keşfetmenin mutluluğunu yaşatıyor. Belediye olarak merak eden, okuyan ve araştıran nesiller yetiştirmek için yaz tatilini fırsat bilerek bu yıl 4. Defa yapılan “Bilim Firarda!” programı Esentepe mahallesinde gerçekleştirildi. Sultangazi’nin tüm mahallelerini ziyaret eden bu eğlenceli bilim-sanat etkinlikleriyle çocuklar, yaz tatillerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor. Sene boyunca bin 500 çocuğa eğitim verildiğini ifade eden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, “Aslında hikaye şöyle başlıyor. Bizim bir merkezimiz var. Beş katlı bir merkezimiz. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bilim Merkezimiz, dolayısıyla biz burada sene boyunca bin 500’e yakın çocuğumuza eğitim veriyoruz. 4 ila 8 yaş arası. Burada çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Nedir bunlar? Robotik kodlamadan, güzel sanatlara, düşünme atölyelerinden müziğe kadar her alanda kendilerini geliştirme aşamasında ve geleceklerine yön verirken de aslında yeteneklerini keşfetme aşamasını geçmiş oluyorlar. Bu anlamda hem velilerimize, hem de çocukların kendilerinin yetenek keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Tabii burada şöyle bir şey oldu 4 yıl önce. Başkanımız Avukat Abdurrahman Dursun dedi ki biz burada evet çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Yeteneklerini keşfettiriyoruz ama her yere ulaşamayabiliriz. Dolayısıyla uzak mahallelerimiz var. Bunlara da ulaşmamız gerekiyor biz de oturduk, düşündük dedik ki bilimi firar ettirelim ve adını bilim firarda koyarak bir bilim otobüsümüzle birlikte dördüncü yılımızdayız. Her gün değişik bir mahallemizde çocuklarımızın bu etkinliklere katılmalarını, atölyelerde kendilerini keşfetmelerini öğrenme ve aynı zamanda güzel vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Sene boyunca bin 500 çocuğa eğitim verildiğini ifade eden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, şu ifadeleri kullandı:

- Aslında hikaye şöyle başlıyor. Bizim bir merkezimiz var. Beş katlı bir merkezimiz. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bilim Merkezimiz, dolayısıyla biz burada sene boyunca bin 500’e yakın çocuğumuza eğitim veriyoruz. 4 ila 8 yaş arası. Burada çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Nedir bunlar? Robotik kodlamadan, güzel sanatlara, düşünme atölyelerinden müziğe kadar her alanda kendilerini geliştirme aşamasında ve geleceklerine yön verirken de aslında yeteneklerini keşfetme aşamasını geçmiş oluyorlar. Bu anlamda hem velilerimize, hem de çocukların kendilerinin yetenek keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Tabii burada şöyle bir şey oldu 4 yıl önce. Başkanımız Avukat Abdurrahman Dursun dedi ki biz burada evet çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Yeteneklerini keşfettiriyoruz ama her yere ulaşamayabiliriz. Dolayısıyla uzak mahallelerimiz var. Bunlara da ulaşmamız gerekiyor biz de oturduk, düşündük dedik ki bilimi firar ettirelim ve adını bilim firarda koyarak bir bilim otobüsümüzle birlikte dördüncü yılımızdayız. Her gün değişik bir mahallemizde çocuklarımızın bu etkinliklere katılmalarını, atölyelerde kendilerini keşfetmelerini öğrenme ve aynı zamanda güzel vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz.
Bursa’da bilim dolu geceBursa’da bilim dolu geceYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # BİLİM TEKNOLOJİ # Sultangazi Belediyesi # proje # Bilim Firarda projesi
Çok Okunanlar
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
Karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma tekniği! Eve asla yaklaşamıyorlar
Karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma tekniği! Eve asla yaklaşamıyorlar
Öne Çıkanlar Japon deprem uzmanı Moriwaki'den İstanbul Depremi uyarısı! Boşaltılacak ilçeleri tek tek açıkladı Japon deprem uzmanı Moriwaki'den İstanbul Depremi uyarısı! Boşaltılacak ilçeleri tek tek açıkladı Yeni pandemi mi başlıyor? Eris virüsü nedir? Yeni pandemi mi başlıyor? Eris virüsü nedir?