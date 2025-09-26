Bingöl Kiğı’da şantiyeye ayı indi! O anlar kameraya böyle yansıdı

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde bir şantiye alanına inen ayı, işçilerin yaban hayvanları için bıraktığı yiyecekleri yedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bingöl’ün Kiğı ilçesinde şantiye alanına inen bir ayı, işçilerin yaban hayvanları için bıraktığı yiyecekleri yedi.

Olay, ilçedeki bir şantiyede yaşandı. İşçiler, çevredeki yaban hayatına destek olmak amacıyla tepsilerle yiyecek bıraktı. Kısa süre sonra şantiye alanına inen bir ayı, tepsideki yiyecekleri yemeye başladı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının uzun süre yiyeceklerle beslendiği ve ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Bingöl Kiğı’da şantiyeye ayı indi! O anlar kameraya böyle yansıdı - Resim : 1

