Bingöl Kiğı’da şantiyeye ayı indi! O anlar kameraya böyle yansıdı

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde şantiye alanına inen bir ayı, işçilerin yaban hayvanları için bıraktığı yiyecekleri yedi.

Olay, ilçedeki bir şantiyede yaşandı. İşçiler, çevredeki yaban hayatına destek olmak amacıyla tepsilerle yiyecek bıraktı. Kısa süre sonra şantiye alanına inen bir ayı, tepsideki yiyecekleri yemeye başladı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının uzun süre yiyeceklerle beslendiği ve ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü.