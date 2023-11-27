Bingöl'de 20 Kilo 629 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 629 gram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Bingöl'de 20 Kilo 629 Gram Esrar Ele Geçirildi
Son Güncelleme:

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 20-27 Kasım'da uyuşturucu operasyonları düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda, 16 kilo 510,75 gram toz esrar ve 4 kilo 118,33 gram kubar esrar ele geçirildiğini aktaran Usta, "Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. İnşallah uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız. Canla başla çalışan arkadaşlarıma ve destekleri için Bingöllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

# Bingöl
Çok Okunanlar
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Müge Anlı'dan Dilan Polat Eleştirisi!
Müge Anlı'dan Dilan Polat Eleştirisi!
Hangi Çalışanlar İkramiye Alacak?
Hangi Çalışanlar İkramiye Alacak?
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
Öne Çıkanlar İyi Parti'de Bütün Yetkiyi Meral Akşener'e verdik! | Ulusal Ezber Bozan İyi Parti'de Bütün Yetkiyi Meral Akşener'e verdik! | Ulusal Ezber Bozan Türkiye'nin En Şifa Dolu En Pahalı Balı! Türkiye'nin En Şifa Dolu En Pahalı Balı!