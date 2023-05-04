Halk otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bingöl-Muş kara yolunda meydana geldi. R.G.'nin kullandığı 12 M 0003 plakalı özel halk otobüsü ile Y.A. yönetimindeki 12 D 4040 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 16 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.