Bingöl'de korkunç kaza: yaralılar var!

Bingöl’de iki otomobilin çarpıştı. Yaşanan kazada, 6 kişi yaralandı.

Bingöl'de korkunç kaza: yaralılar var!
Editör: Yağmur Biçen

Bingöl’de iki otomobilin çarpıştı. Yaşanan kazada, 6 kişi yaralandı.

Olay yerinden alınan bilgilere göre kaza, İnalı Mahallesi Aftor kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 BA 8217 ile 43 AAF 071 plakalı otomobiller çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Bingöl # trafik kazası # bingöl
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