Bingöl’de örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Bingöl merkeze bağlı bir köyde çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Kumgeçit köyünde çıktı. Ovada yangın çıktığını gören yöre sakinleri durumu, itfaiye ve Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 arazöz ve itfaiye aracı ile 10 personel sevk edildi. Örtü yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.