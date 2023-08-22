Binlerce kişiye iş imkanı sunacak! Niğde'de 950 dönem atıl arazi kazandırıldı

Bor ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 dekarda kurulan merkezde, 90 büyükbaş, 150 küçükbaş ve 5 bin kanatlı hayvan yetiştiriliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine, merkezde lisans ve lisansüstü öğrencilerle öğretim üyelerinin çalışma yaptığını ve AR-GE faaliyetleri gerçekleştirildiğini söyledi.

EKİM AYINDA ÇALIŞTAY YAPILACAK

Son 2 yılda merkezde yaklaşık 50 dekar alanda ekim yapıldığını belirten Uslu, şunları kaydetti:

- Bölgeyi bin dekara kadar çıkardık ve hiçbir atıl alan kalmayacak şekilde araştırma ve üretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu bağlamda yonca, silajlık mısır, arpa, sebze, meyve ve benzeri ürünlerimizi hem üretiyoruz hem de hayvansal üretimde kullanarak yem ihtiyacımızı karşılıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla hem Niğde'mize hem bölgemize hem de ülkemize katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunacağız. Bu bağlamda da ekim ayı içerisinde ‘Türkiye Tarım Çalıştayı’nı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapmayı planladık. Ülkemizin oluşan veya bundan sonra oluşabilecek sorunlarını ele alacağız. Niğde'den Türkiye'ye tarım konusunda öncülük edeceğiz.

Uslu, ürünlerden gelir elde edildiğini de anlatarak, gelirlerin ekipman, kuyu, bina yapımı gibi alanlarda harcandığını ve döner sermaye aracılığıyla üniversitenin diğer birimlerinde kullanıldığını bildirdi.

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu da merkezde tarım ve hayvancılık üzerine faaliyetler yürütüldüğünü dile getirdi.

Hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için bitkisel üretime önem verdiklerine işaret eden Şekeroğlu, yaklaşık bin dekarda yonca, mısır, arpa, buğday, ürettiklerini, bu sene de sebze ekimi yaptıklarını söyledi.

ORGANİK MALZEMELER İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİ

Şekeroğlu, merkezdeki arazinin yıllardır kullanılmadığına ve tarım yapılmadığına işaret ederek şöyle konuştu: