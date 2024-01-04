Binlerce Uyuşturucu Hapı Oyuncak Ayıya Gizlemişler!

Adana'nın Seyhan ilçesinde, takside oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Binlerce Uyuşturucu Hapı Oyuncak Ayıya Gizlemişler!

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler çalışmaları sırasında, şüphe üzerine bir taksiyi durdurup aradı. Ekipler, takside Suriye uyruklu yolcu Mahmut E'ye ait eşyaları da inceledi.

Polis, Mahmut E'ye ait eşyalar arasındaki oyuncak ayının içerisine gizlenmiş pakette 1825 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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