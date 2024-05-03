Bir kadını zorla taksiye bindiren şahıs gözaltına alındı

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi. Bir kadını yol ortasında zorla taksiye bindiren şahıs gözaltına alındı.

Bir kadını zorla taksiye bindiren şahıs gözaltına alındı
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde 26 Nisan'da yaşandı.

N.K. isimli şahıs, elindeki bıçakla sokak ortasında D.M.K. isimli kadını zorla taksiye bindirdi. Kadını zorla taksiye bindiren N.K., emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmada gözaltına alındı. D.M.K. adlı kadın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Polis merkezinde ifadesi alınan D.M.K isimli kadının, N.K. isimli şahıs ile 2 yıldır beraber yaşadığını olay günü kendisine yönelik bir tehdit veya darp olmadığını, aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle aynı ortamda bulunmak istememesi üzerine olayın yaşandığını belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili N.K. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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