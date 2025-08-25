Bir zamanlar coşku yaratıyordu… Ulusal Halk Oyunları Yarışmaları sahipsiz bırakıldı

Bir zamanlar meydanları dolduran, kendi kültür iklimini yaratan Ulusal Halk Oyunları Yarışmaları, sahipsiz bırakıldı. Hafta sonu Afyonkarahisar 'da düzenlenen Büyükler Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası'na ihmallerin gölgesi düştü. Yarışmanın sonuçlarından ise meraklıları dışında kimsenin haberi olmadı.

YARIŞMALAR SPOR SALONLARINA SIKIŞTIRILDI

Son yıllarda düzenlenen yarışmalarda organizasyon eksiklikleri ortaya çıkıyor. Ses sistemleri çoğu zaman yetersiz kalıyor, ekipler özenle hazırladıkları giysilerini uygun olmayan mekânlarda değiştirmek zorunda bırakılıyor. Bir zamanlar ülke çapında coşku ve heyecan uyandıran bu yarışmalar, bugün spor salonlarının sınırlarına sıkışıp kalıyor.



Halk oyunları, gençlerin öz kimliğini yaşadığı ve kökleriyle bağ kurduğu, paylaşım bilinci ile disiplinli çalışma ilkelerini benimsediği bir alan. Bu yarışmalar, kültürün gelecek kuşaklara taşınması açısından büyük önem taşıyor ve son yıllarda gençliğe dayatılan kültürel yozlaşmaya karşı da önemli bir mevzi oluşturuyor.



Halk oyunları sevgisini geniş halk kitlelerine yayan, kültürün gelişmesi için tatlı rekabetler doğuran yarışmalar artık bu kaygılardan uzak. Neredeyse formalite icabı ve üstünkörü düzenleniyor.

BÜTÇE SORUNU

Ulusal Kanal’ın ulaştığı kaynaklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu eşgüdümünde düzenlenen bu yarışmalara artık bütçe ayrılmadığını aktarıyor.



Afyonkarahisar'da 22-24 Ağustos tarihlerinde sessiz sedasız düzenlenen Büyükler Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası'na 16 ilden 54 takım katıldı. Anadolu ve Rumeli'nin geleneksel oyunları başarıyla sergilendi. Ancak yarışmanın ne duyurusu yapıldı, ne medyada adı geçti.



Halk oyunları Düzenlemeli Dalda birinciliğe Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Gençlik Spor Kulübü ikinciliğe Kütahya Halk Eğitim Merkezi, Üçüncülüğe Tekirdağ Üç Kemaller Spor Kulübü değer görüldü.



Düzenlemesiz Dal-Erkeklerde ise birinci; Ağrı Karaköse Sanat Spor Kulübü, ikinci; Kocaeli Armelit Folklor Spor Kulübü, üçüncü; İzmir Balçova Belediyesi EFEM Spor Kulübü seçildi.



Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu , kadın ve karma dallar da dahil olmak üzere üç dalda birincilik alarak yarışmayı tamamladı.



Kadınlar dalında ise Trabzon ekibi birinci, Van ekibi ikinci, Denizli ise üçüncü olarak bölgelerini başarıyla temsil etti.