Bitkin halde bulundu! Soyu tükenme tehlikesindeki saz kedisi Aydın’da görüldü
Aydın’ın Didim ilçesinde bitkin halde bulunan saz kedisi, İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na teslim edilerek tedavi altına alındı.
Aydın’ın Didim ilçesinde soyu tükenme tehlikesi altında olan saz kedisi bitkin halde bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınan saz kedisi, İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na götürüldü. Burada tedavi altına alınan hayvanın sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.
Soyu tehlike altında olan saz kedileri, Türkiye’de sınırlı bölgelerde görülen nadir türler arasında yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı