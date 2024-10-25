Bitlis merkezli terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mert Sagit Mert Sagit
Bitlis merkezli terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 23 Ekim'de Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile Mersin, Diyarbakır ve Yalova'da 14 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve fotoğraf, örgütün elebaşına ait poster, hançer, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

3 terörist daha teslim oldu3 terörist daha teslim olduYurt
bitlis pkk
Günün Manşetleri
TUSAŞ tezkeresi Resmi Gazete'de
: 33 gözaltı kararı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere kabul edildi
Beşiktaş'tan Fransa'da kritik galibiyet
Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Pensilvanya'daki çiftliğine gömüldü
Güvenlik toplantısından kararlılık mesajı çıktı
Çok Okunanlar
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
TUSAŞ tezkeresi Resmi Gazete'de TUSAŞ tezkeresi Resmi Gazete'de
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı