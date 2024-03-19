Bitlis'te heyelan meydana geldi!

Bitlis'te gece saat 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi. Toprak yığını ve kaya parçaları yola düşerken yoldan geçen bir otomobildeki kişiler son anda kurtuldu.

Bitlis'te heyelan meydana geldi!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Bitlis'te gece saat 03.30 sıralarında büyük bir heyelan meydana geldi. Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde meydana gelen heyelanla ilgili AFAD İl Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Gerçekleşen heyelanla birlikte toprak yığını ve kaya parçalarının düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinin de bir şeridi kapandı.

Heyelan sırasında yoldan geçen bir otomobilde bulunan kişiler ise düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.

Toprak yığını ve kaya parçalarının yaklaşık 3 saat süren çalışmayla temizlenmesinin ardından Bitlis-Baykan kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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