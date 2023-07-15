Bitlis'te o yerler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'da Fındıklık Ormanı olarak adlandırılan, Kesen Deresi güneyi, Melihazel Deresi güney doğusu ile Hamini Deresi güney batısı arasında kalan bölgelerde, terör örgütü mensuplarının faaliyetini engellemek, eylem etkinliğini kırmak maksadıyla icra edilebilecek operasyonlarda sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: