Bodrum açıklarında korku dolu anlar! Sintine pompası arızalanan motor yat denize gömüldü
Muğla'nın Bodrum açıklarında bir yat battı. Sintine pompası arızalanan motor yatın bir bölümü sular altında kaldı. Korku dolu anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motor yatın sintine pompası arızalandı. Sintine pompası arızalanan motor yatın bir bölümü battı.
Türkbükü Koyu'nda demirli "Betty" isimli yaklaşık 10 metrelik motor yatın, ilk belirlemelere göre sintine pompasında arıza meydana geldi.
Su almaya başlayan yatın büyük bir bölümü kısa sürede battı. Motor yatın kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Yatın battığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı