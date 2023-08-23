Boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Doğan Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ın Divriği ilçesinde serinlemek için girdiği çayda boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Doğan Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
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Edinilen bilgilere göre olay, dün Divriği'de Çaltı Çayı Deve Boğan mevkiinde meydana geldi. Arkadaşıyla serinlemek için çaya giren Doğan Yıldırım (12), bir süre sonra çırpınarak gözden kayboldu.

Boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Doğan Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1BOĞULARAK HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ!

Doğan Yıldırım’ın sudan çıkan arkadaşı durumu hemen çevredekilere bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni ilçeye getirildi. Cemevinde kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım, Kurdeşen Mezarlığında defnedildi.

Boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Doğan Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2

Boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Doğan Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 3

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