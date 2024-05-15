Bolu'da "1. Uluslararası Mikrobiyoloji ve Pediatri Kongresi" başladı!

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Dünya Pediatri Derneği iş birliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Mikrobiyoloji ve Pediatri Kongresi" bugün başladı.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kongre Merkezi Yeşil Salon'da yapılan kongrenin açılışı programı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ile 6 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, açılış konuşmasında, kongrelerin akademisyenlere ve bilim dünyasına sağladığı katkılara değinerek, böylesine önemli bir etkinliğin Bolu'da düzenlemesinden onur duyduklarını dile getirdi.

BAİBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, kongrenin en önemli özelliklerinden birinin disiplinler arası iş birliğiyle gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti.

"ULUSLARARASI KONUŞMACILARIMIZ ALMANYA, İSVİÇRE, İNGİLTERE, ABD, LÜBNAN VE KKTC'DEN GELDİ"

Tıp kongrelerinin genellikle branş bazlı yapıldığını anlatan Kurtoğlu, "Branşlar arası bilimsel dayanışma ve tartışmanın oluşturulması, tıp alanında sağlıklı hizmetin ve yeni yöntemlerin gerçekleşmesinde ivme sağlayacaktır. Kongrede toplam 16 oturumda konuşmacılarımızı ağırlayacağız. 32 davetli konuşmacımız bizlere bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Uluslararası konuşmacılarımız Almanya, İsviçre, İngiltere, ABD, Lübnan ve KKTC'den geldi. Mikrobiyoloji ve pediatri alanında çalışan akademisyenler, temel konuların yanı sıra güncel bilimsel verileri de bizlere aktaracak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan açılış oturumunda, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Hamdi Metin, "Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları" başlığında sunum yaptı.

Kongre, Bolu İzzet Baysal Üniversitesinde 3 gün daha devam edecek. 18 Mayıs'ta düzenlenecek Abant Gölü Milli Parkı gezisiyle de kongre sona erecek.