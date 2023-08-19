Bolu'da 5 kişi gıda zehirlenmesi geçirdi

Bolu'nun Aladağ bölgesinde 5 kişi gıda zehirlenmesi geçirdi. Gıda zehirlenmesi geçiren 5 kişinin bölgeye tatil yapmaya gelen tatilciler olduğu belirtildi.

Bolu'da 5 kişi gıda zehirlenmesi geçirdi

Bolu'da 5 kişi gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'den Bolu’nun Aladağ bölgesine tatil yapmaya iki aile geldi. Tatil esnasında ailelerden 5 kişi, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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