Bolu'da 5 kişi gıda zehirlenmesi geçirdi

Bolu'da 5 kişi gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'den Bolu’nun Aladağ bölgesine tatil yapmaya iki aile geldi. Tatil esnasında ailelerden 5 kişi, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.