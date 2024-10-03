Bolu'da feci trafik kazası! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bolu'da feci trafik kazası! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Bolu'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-100 kara yolunun İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu bağlantı kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Furkan Aydemir yönetimindeki 14 ACV 384 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Mehmet Ertürk idaresindeki 43 PA 246 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu'da feci trafik kazası! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Resim : 1

Kazada ağır yaralanan Mehmet Ertürk, Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi'ne, Furkan Aydemir ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Ertürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Furkan Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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