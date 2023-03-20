Bolu'da maden göçtü
Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi. Mengen ilçesindeki özel işletmeye bağlı ocakta oluşan göçükte 7 işçi hafif yaralandı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde özel işletmeye bağlı linyit maden ocağında kömür çıkarıldığı esnada tahkimat direğinin kırılması sonucu göçük meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Üzerlerine kömür ve ağaç parçaları düşmesi nedeniyle hafif şekilde yaralanan 7 işçi, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçiler, Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.
Üretimin geçici olarak durdurulduğu ocakta ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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