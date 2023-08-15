Bolu'da orman yangını!
Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Bolu'nun Göynük ilçesi Güneyçalıca köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.
Yangının yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, helikopter, söndürme uçağı, 3 arazöz, 2 su tankeri, 2 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 50 personel ve köy sakinleriyle müdahale ediliyor.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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