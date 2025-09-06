Bolu’da sağanak hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, trafik kilitlendi

Bolu’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış şehir merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Trafikte aksamalar ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bolu’da sağanak hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, trafik kilitlendi
Yayınlanma: Güncellenme:

Bolu’da günlerdir etkili olan sıcak hava yerini sağanağa bıraktı. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi.

Bolu’da sağanak hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, trafik kilitlendi - Resim : 1

Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yürümekte zorlandı. Özellikle şehir merkezindeki bazı bölgelerde sokaklar adeta göle döndü.

Sağanak yağışla birlikte trafikte aksamalar yaşanırken, bazı bölgelerde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Belediye ve ekipler, olumsuzlukların önüne geçmek için sahada çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bolu sağanak yağış
Günün Manşetleri
Yenidoğan Çetesi davasında tahliye kararı!
Özgür Özel'den kayyum ve 22. olağanüstü kurultay açıklaması
Antalya İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Bakan Işıkhan Sakarya’da Türkiye Yüzyılı’nı anlattı
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale yükseldi
Sosyal konutlarda genç çiftlere ve 3 çocuk üzeri ailelere özel ayrıcalık
Hasan Babacan’dan sonra yedek isim de görevi reddetti
Lüks yat ve teknelerde vergi dönemi yeniden başlıyor!
Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
Çok Okunanlar
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? 800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Kanlı Ay Tutulması depremi tetikler mi? Kanlı Ay Tutulması depremi tetikler mi?
TOKİ’den büyük fırsat! TOKİ’den büyük fırsat!