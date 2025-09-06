Bolu’da sağanak hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, trafik kilitlendi

Bolu’da günlerdir etkili olan sıcak hava yerini sağanağa bıraktı. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yürümekte zorlandı. Özellikle şehir merkezindeki bazı bölgelerde sokaklar adeta göle döndü.

Sağanak yağışla birlikte trafikte aksamalar yaşanırken, bazı bölgelerde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Belediye ve ekipler, olumsuzlukların önüne geçmek için sahada çalışmalarını sürdürdü.