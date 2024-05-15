Bolu'da tavuk yüklü kamyon uçuruma devrildi!

Kaza, Bolu-Gölcük yolunda Emen köyü mevkiinde meydana geldi.

Gölcük Tabiat Parkı yolundan şehir merkezine ilerleyen sürücü M.S. kullandığı 14 BJ 402 plakalı canlı tavuk yüklü kamyonun Emen köyü mevkiinde frenleri boşaldı.

Frenleri boşalan kamyon, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon virajı alamayarak uçuruma devrildi.

Kazada sürücü M.S. yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi.

Uçurumdan uçan kamyonun kasasında yüklü olan yaklaşık 3 bin adet canlı tavuğun yüzlercesi telef oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.