Bolu'da yangın faciası: Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesinden acı haber

Sözcü yazarı Dr. Nedim Türkmen, Bolu'daki yangında eşi ve çocukları ile beraber hayatını kaybetti.

Bolu'da yangın faciası: Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesinden acı haber
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grad Kartal Otel’de çıkan yangında resmi açıklamaya göre 66 kişi hayatını kaybetti.

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı. Kültür ve Turizm, Sağlık ve İçişleri Bakanı bölgede incelemelerde bulunuyor.

SÖZCÜ YAZARI VE AİLESİ HAYATINI KAYBETTİ

Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in de ailesiyle birlikte Bolu'da yangın faciasının yaşandığı otelde olduğu öğrenildi.   Dr. Nedim Türkmen'in Bolu'daki yangında eşi ve çocukları ile beraber hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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