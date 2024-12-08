Bostancı'da korkunç olay! Denizde erkek cesedi bulundu

Bostancı'da sabah saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Bazı vatandaşlar, sahil yolunda Bostancı İskelesi yanında deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğunu gördü.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmayla ceset karaya çıkarıldı. Cesedin üzerinden 39 yaşındaki Evren M. adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şahsın kesin ölüm nedeni ise otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.